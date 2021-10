Nach Urteil des Verfassungsgerichts: Proteste in Polen

Menschen halten während einer Demonstration in Warschau die Taschenlampen ihrer Mobiltelefone hoch.

Czarek Sokolowski/AP/dpa

Plac Zamkowy Warszawa. Polens Verfassungsgericht gibt in einem umstrittenen Urteil dem nationalen Recht Vorrang vor EU-Recht. Die Entscheidung stößt nicht nur in Brüssel auf Widerstand.

Mehrere Tausend Menschen sind am Sonntag in Polen gegen das umstrittene Urteil des Verfassungsgerichts und für eine Zukunft ihres Landes in der EU auf die Straßen gegangen.In Warschau schwenkten sie polnische und Europa-Flaggen und riefen: