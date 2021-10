Bislang signalisierten die Vertreter von SPD, FDP und Grünen Zuversicht für eine Regierungsbildung. Doch es gibt auch Streitpunkte.

AFP/ODD ANDERSEN

Berlin. Vertreter von SPD, Grüne und FDP sprechen am Montag weiter über die Bildung einer Ampel-Koalition. Was wir über den Zeitplan und die Streitpunkte wissen.

Vier Tage nach ihrem ersten Treffen im Dreierformat wollen SPD, Grüne und FDP am Montag in "vertiefte Sondierungen" für die Bildung einer Ampelkoalition einsteigen. Für die Beratungen in Berlin haben die Sondierungsteams zehn Stunden eingep