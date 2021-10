Nach Verfassungsgerichts-Urteil: Proteste in Polen geplant

In vielen Großstädten Polens sind für heute Proteste angekündigt.

Czarek Sokolowski/AP/dpa

plac zamkowy Warszawa. In einer umstrittenen Entscheidung hat Polens Verfassungsgericht dem nationalen Recht Vorrang vor EU-Recht gegeben. In vielen Städten sind Proteste geplant.

Nach einem umstrittenen Urteil des Verfassungsgerichts in Polen sind heute (18.00 Uhr) in Warschau und mehreren anderen Großstädten Proteste geplant.Polens Verfassungsgericht hatte am Donnerstag geurteilt, dass bestimmte Elemente des EU-Rec