Nach Verfassungsgerichts-Urteil: Proteste in Polen

Eine Pro-EU-Demonstration in Warschau.

Czarek Sokolowski/AP/dpa

plac zamkowy Warszawa. In einer umstrittenen Entscheidung hat Polens Verfassungsgericht dem nationalen Recht Vorrang vor EU-Recht gegeben. In vielen Städten hat es nun Proteste mit Parolen wie „Wir sind Europa!“ gegeben.

In Polen haben landesweit Tausende von Menschen gegen ein umstrittenes Urteil des Verfassungsgerichts und für den Verbleib ihres Landes in der EU demonstriert. In Warschau versammelten sich die Demonstranten auf dem Schlossplatz.Sie schwenk