Turbulenzen in der Union und das Ringen um Konsequenzen

CDU-Chef Armin Laschet (l) will am Montag einen Vorschlag zur personellen Erneuerung vorlegen.

Guido Kirchner/dpa

Meldorf. In der Union rumort es: Merz spricht von einem Tiefpunkt in der Zusammenarbeit, CDU-Chef Laschet will einen Vorschlag zur personellen Erneuerung vorlegen und zwei Bundesminister setzen ein Zeichen.

Zwei Wochen nach der Bundestagswahl ringt die Union heftig um die Verantwortung für ihre historische Niederlage und den richtigen Weg für einen Neuanfang. Der CDU-Politiker Friedrich Merz äußerte scharfe Kritik am Verhalten der Schwesterpar