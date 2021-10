Corona-Testpflicht: Gilt künftig auch für Beschäftige mit Kundenkontakt die 3G-Regel?

dpa/Sebastian Kahnert

Berlin. Kommt doch eine Corona-Testpflicht für Beschäftigte? Darüber wollen die Gesundheitsministerbei bei ihrer Bund-Länder-Runde am Montag beraten. Was geplant ist.

Bund und Länder konnten sich nicht auf ein einheitliches Vorgehen für das Erlassen einer Corona-Testpflicht für Mitarbeiter in Unternehmen mit Publikumsverkehr einigen. Die Gesundheitsministerkonferenz beschloss am Montag in ihrer Schaltkon