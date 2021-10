Regierungskrise in Österreich: Noch keine Lösung in Sicht

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz bestreitet die Korruptionsvorwürfe.

Georg Hochmuth/APA/dpa

Wien. Noch wenige Tage bis zum wohl alles entscheidenden Misstrauensvotum gegen Kanzler Kurz. Der will vorher auf keinen Fall weichen. Andere Parteien hoffen trotzdem auf eine Wende in letzter Minute.

In Österreich zeichnet sich weiter keine Lösung in der Regierungskrise ab. Kanzler Sebastian Kurz hält trotz der Korruptionsvorwürfe und Rücktrittsforderungen unbeirrt an seinem Amt fest.Er und seine Partei seien „handlungsfähig und vor all