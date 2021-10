Sebastian Kurz steht massiv unter Druck.

imago images/SEPA.Media

Wien. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz steht wegen Korruptionsvorwürfe massiv unter Druck. Er will aber nicht zurücktreten. Wie geht es weiter?

Unbeeindruckt von Korruptionsvorwürfen und Rücktrittsforderungen hält Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) an seinem Amt fest. Er und seine Partei seien "handlungsfähig und vor allem auch handlungswillig", sagte Kurz am Freitagabend in