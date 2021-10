Berlin: SPD und Grüne sondieren in Dreierformaten weiter

SPD in Berlin will in zwei Dreierformaten weiter sondieren, sagte Franziska Giffey (SPD).

Christophe Gateau/dpa

Berlin. Neue Phase bei den Sondierungen zur Regierungsbildung im Land Berlin: Nach zahlreichen Zweiergesprächen geht es nun in Dreierrunden weiter. Und es bleibt spannend.

Die SPD in Berlin will in zwei Dreierformaten über eine Regierungsbildung sprechen.In der kommenden Woche seien zum einen Sondierungen mit Grünen und FDP geplant, zum anderen mit Grünen und Linken, teilte die SPD-Spitzenkandidatin bei der A