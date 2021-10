Lange wurde er als Konservativer neuen Typs gesehen. Auch in der deutschen CDU (hier mit Armin Laschet) wurde Österreichs junger Kanzler Sebastian bewundert. Stolpert er nun über Korruption und Bestechung von Medien?

Berlin. Ausgerechnet in der größten Krise der CDU gerät auch die Lichtgestalt der Konservativen in Europa ins Straucheln. Sebastian Kurz galt manchen hierzulande als Modell für die Zeit nach Merkel.

In den letzten Tagen ist sie still geworden, die Begeisterung in CDU und CSU über den österreichischen Kanzler Sebastian Kurz. Der 35-Jährige sieht sich erstmals in seiner steilen Karriere, die ihn schon in jungen Jahren an die Spitze des N