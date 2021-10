Vor den Wahllokalen bilden sich teils lange Schlangen.

Nabil Al-Jurani/AP/dpa

Bagdad. Mehr als 20 Millionen Menschen sind im Irak aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Soldaten und Polizisten sind als erste an der Reihe.

Mit der Stimmabgabe der Sicherheitskräfte hat im Irak die Wahl des neuen Parlaments begonnen. An Wahllokalen in der Hauptstadt Bagdad bildeten sich teilweise lange Schlangen.Neben Soldaten und Polizisten können am Freitag unter anderen auch