Antisemitismus-Vorwürfe: Ofarim will Anzeige erstatten

Gil Ofarim will als Zeuge aussagen.

Gerald Matzka/dpa

Leipzig. Gil Ofarim hat schwere Anschuldigungen gegen ein Leipziger Hotel erhoben. Jetzt will der Musiker auch Anzeige erstatten.

Nach den Antisemitismus-Vorwürfen gegen das Hotel „The Westin Leipzig“ will der Musiker Gil Ofarim in der kommenden Woche „wegen aller in Betracht kommender Delikte“ Anzeige erstatten, wie sein Management mitteilte. Zunächst hatte die „Bild