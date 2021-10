Machtkampf in der Union: Laschet will sich am Abend äußern

Möglicher Rücktritt? Armin Laschet will sich am Donnerstagabend noch äußern.

AFP/JOHN MACDOUGALL

Berlin. Armin Laschet soll bei einer Sitzung der Unionsfraktion am Donnerstag erklärt haben, dass er einem personellen Wechsel an der Parteispitze nicht im Wege stehen wird. Am Abend will sich der CDU-Vorsitzende äußern.

Angesichts massiver Kritik wegen des schlechten Abschneidens bei der Bundestagswahl will CDU-Chef Armin Laschet einen geordneten Wechsel an der Parteispitze einleiten. "Wir brauchen einen personellen Neuanfang", sagte Laschet laut Teilnehme