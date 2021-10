Nach der Wahlniederlage will Armin Laschet in seiner Partei einen personellen Neustart in die Wege leiten – in allen Gremien der CDU.

AFP/JOHN MACDOUGALL

Berlin. Nach der Wahlniederlage seiner Partei will CDU-Chef Armin Laschet eine personelle Neuaufstellung einleiten – und ist dabei zum Verzicht auf den Parteivorsitz bereit.

CDU-Chef Armin Laschet will den Spitzengremien der Partei nach der historischen Wahlniederlage einen Parteitag zur personellen Neuaufstellung der CDU vorschlagen. Das sagte Laschet am Donnerstag in Berlin. Er wolle den Gremien in der kommen