Das Eingangstor mit dem Schriftzug "Arbeit macht frei" im ehemaligen Konzentrationslager Sachsenhausen.

Kristin Bethge/dpa-Zentralbild/dpa

Brandenburg an der Havel. In Brandenburg steht ein ehemaliger SS-Wachmann vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Beihilfe zum Mord an mindestens 3518 Insassen im KZ Sachsenhausen vor.

Im Rollstuhl wird der Angeklagte in den Verhandlungsraum geschoben, eine rote Akte hält er vor sein Gesicht, um sich vor den Kameras der Journalisten zu schützen.Gegen den 100 Jahre alten ehemaligen SS-Wachmann des Konzentrationslagers Sach