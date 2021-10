Angeklagter KZ-Wachmann will sich nicht zu Vorwürfen äußern

Das Eingangstor mit dem Schriftzug "Arbeit macht frei" im ehemaligen Konzentrationslager Sachsenhausen.

Kristin Bethge/dpa-Zentralbild/dpa

Brandenburg an der Havel. Einem ehemaligen SS-Wachmann des Konzentrationslagers Sachsenhausen wird der Prozess gemacht. Dazu werden zahlreiche Beobachter und Nebenkläger aus dem In- und Ausland in Brandenburg/Havel erwartet.

Im Prozess um die Massentötungen im damaligen Konzentrationslager Sachsenhausen will sich der angeklagte ehemalige Wachmann der SS nicht zu den Vorwürfen äußern. Dies erklärte sein Verteidiger Stefan Waterkamp beim Auftakt des Prozesses in