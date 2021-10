Österreich: Kurz hält trotz Korruptionsvorwürfen an Amt fest

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz sieht sich Korruptionsvorwürfen ausgesetzt.

Jaroslav Novák/TASR/dpa

Wien. Kanzler Kurz sieht sich Korruptionsvorwürfen ausgesetzt. An Rücktritt denkt er nicht. Der Fall wird die politische Polarisierung in Österreich noch weiter anheizen, glauben Politologen.

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz will trotz der Korruptionsermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen ihn im Amt bleiben. Das bekräftigte der Regierungschef am Mittwochabend in der ORF-Nachrichtensendung „ZiB2“. Es gebe überhaupt kein Indi