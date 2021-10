Regierungschef Mateusz Morawiecki hat das polnische Verfassungsgericht gebeten, ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu überprüfen.

Trybunal Konstitucyjny. Die EU-Kommission hält Geld für Polen zurück, weil es Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit gibt. Nun will das polnische Verfassungsgericht entscheiden, ob nationales Recht Vorrang vor EU-Recht hat.

Kann europäisches Recht in Zweifelsfällen über dem polnischen Verfassungsrecht stehen? Mit dieser Frage will sich heute das Verfassungsgericht in Warschau befassen. Konkret geht es darum, ob Bestimmungen aus den EU-Verträgen, mit denen die