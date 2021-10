Markus Söder, CSU-Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Bayern.

Peter Kneffel/dpa

München. Die Würfel für Jamaika sind gefallen - zumindest interpretiert CSU-Chef Markus Söder so die jüngsten Entwicklungen bei Grünen und FDP in dieser Richtung.

CSU-Chef Markus Söder hat die Entscheidung von Grünen und FDP zu Dreiergesprächen mit der SPD als „De-facto-Absage an Jamaika“ gewertet, also an ein Bündnis aus Union, Grünen und FDP.Söder sprach von einer „klaren Vorentscheidung“. „FDP und