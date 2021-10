Maskenpflicht an Schulen in NRW soll ab November entfallen

Nach Berlin und Bayern, will nun auch NRW die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler im Unterricht lockern.

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Düsseldorf/Celle. Nach Bayern und Berlin kündigt nun auch NRW eine Lockerung der Maskenpflicht an Schulen an. Ab November müssen Schüler und Schülerinnen keine Masken mehr auf den Sitzplätzen tragen.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat eine Lockerung der Maskenpflicht an den Schulen in dem Bundesland ab dem 2. November in Aussicht gestellt. Unter Berücksichtigung des weiteren Infektionsgeschehens sei es die Absicht der Landes