„Holocaust durch Kugeln“ - Steinmeier gedenkt in der Ukraine

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier steht beim Denkmal für zivile Opfer der deutschen Massaker.

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Korjukiwka. Wenn vom Holocaust die Rede ist, denken viele an Vernichtungslager. Doch als Deutschland im Zweiten Weltkrieg die Sowjetunion überfiel, geschahen noch andere Gräueltaten. Der Bundespräsident erinnert.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in der Ukraine an die deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg erinnert und zu einem intensiveren Gedenken aufgerufen.„Die Orte nationalsozialistischer Verbrechen in der Ukraine sind auf der Land