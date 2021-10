Papst zu Missbrauch in Frankreich: „Moment der Schande“

Papst Franziskus hat tief betroffen auf einen Bericht über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche in Frankreich reagiert.

Vatican City. Nachdem ein Bericht in Frankreich öffentlich gemacht hat, wie viele Kinder Opfer von sexueller Gewalt in der katholischen Kirche wurden, hat sich nun der Papst geäußert.

Papst Franziskus hat tief betroffen auf einen Bericht über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche in Frankreich reagiert. „Das ist ein Moment der Schande“, sagte Franziskus am Mittwoch bei einer Generalaudienz im Vatikan.Eine Unter