Robert Habeck, Annalena Baerbock und Christian Lindner nach den ersten Gesprächen zwischen ihren Parteien am 1. Oktober.

imago images/Fotostand

Berlin. Die Grünen und die FDP wollen mit der SPD die Möglichkeiten einer Ampelkoalition besprechen. Das teilten die Vorsitzenden beider Parteien mit.

Nach den Grünen strebt nun auch die FDP Gespräche mit der SPD über eine Ampelkoalition an. Christian Lindner teilte in einer Pressekonferenz mit, dass die FDP weiterhin am meisten Überschneidungen mit der Union habe. Trotzdem habe man den V