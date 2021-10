Erinnerung an deutsche Weltkriegsverbrechen in Ukraine

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender kommen am Flughafen Boryspil in Kiew an.

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Korjukiwka. Vor mehr als 80 Jahren überfiel Deutschland im Zweiten Weltkrieg die Sowjetunion. Bundespräsident Steinmeier besucht nun die Ukraine, damit die deutschen Verbrechen nicht in Vergessenheit geraten.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist an diesem Mittwoch in der Ukraine, um an die deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg zu erinnern. Geplant sind eine Kranzniederlegung in dem Ort Korjukiwka und eine Rede zum 80. Jahrestag des Ma