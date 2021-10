Gil Ofarim: Antisemitismus-Vorfall in Leipziger Hotel

Leipzig. Der Sänger Gil Ofarim ist nach eigenen Angaben beim Check-in in Leipzig Opfer eines antisemitischen Vorfalls geworden: Er habe nur einchecken dürfen, wenn er einen Davidstern-Anhänger verstecke.

Der Musiker Gil Ofarim ist nach eigenen Angaben Opfer eines antisemitischen Vorfalls in einem Leipziger Hotel geworden.Der Sänger berichtete sichtlich bewegt in einem am Dienstag veröffentlichten Instagram-Video, ein Mitarbeiter des „Westin