Peter Kneffel/dpa

Stockholm. Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr den Deutschen Klaus Hasselmann, an Syukuro Manabe (USA) und den Italiener Giorgio Parisi für physikalische Modelle zum Erdklima.

