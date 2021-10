Kurs Heimat: Begleitet von der "Bad Rappenau" ist die "Gorch Fock" auf dem Weg nach Kiel.

Karolina Meyer-Schilf

Kiel. Sechs Jahre und 135 Millionen Euro später ist die "Gorch Fock" zurück in Kiel. Die Heimkehr geriet zu einem kleinen Triumphzug. Aber nicht alles war nur Kitsch und Pathos.

Als die Gorch Fock nach 2232 Tagen – so hat es ihr Kommandant Kapitän zur See Nils Brandt ausgerechnet – endlich wieder an ihrer Pier festmacht, taucht die Nachmittagssonne den Kieler Marinestützpunkt gerade in goldenes