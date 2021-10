Rassismus: Angriff auf George-Floyd-Statue in New York

Die New Yorker Skulptur für das Polizeiopfer George Floyd wurde beschädigt.

John Minchillo/AP/dpa

New York. Rassistischer Vandalismus: In New York wurde eine Statue zu Ehren des Polizeiopfers George Floyd beschmiert. Es ist nicht das erste Mal.

Eine Statue zu Ehren von George Floyd, der nach einem brutalen Polizeieinsatz in den USA ums Leben kam, ist in New York verunstaltet worden. Ein Mann auf einem Skateboard war am Sonntag (Ortszeit) auf die Statue zugefahren, beschmierte sie