Die „Gorch Fock“ wird von Schleppern aus dem Hafen gezogen. Nach rund sechs Jahren wird das runderneuerte Segelschulschiff in seinem Heimathafen Kiel zurück erwartet.

Sina Schuldt/dpa

Wilhelmshaven. Rückkehr nach rund sechs Jahren: Das Segelschulschiff „Gorch Fock“ sticht in See in Richtung seines Kieler Heimathafens. Kommandant Nils Brandt erfreut vor allem eines an seinem runderneuerten Schiff.

Nach rund sechs Jahren wird das runderneuerte Segelschulschiff „Gorch Fock“ am Montag in seinem Heimathafen Kiel zurück erwartet. Die letzten Seemeilen von Eckernförde nach Kiel wollen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU