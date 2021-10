Streit um Abschaffung der Maskenpflicht an Schulen tobt weiter

Schulanfänger und ihre Eltern gehen nach Corona-Kontrollen und mit Mund-Nasen-Schutz zur Einschulungsfeier in Mecklenburg-Vorpommern.

Jens Büttner/dpa

Berlin. Ärztevertreter plädieren für einen generellen Wegfall der Maskenpflicht an Schulen, andere befürchten eine "Durchseuchung mit Ansage". In Berlin wird in einem weltbekannten Club wieder gefeiert.

Die Abschaffung der Maskenpflicht in Schulen erhitzt weiter die Gemüter. Eine Petition gegen das Ende der Auflage an Berliner Grundschulen erreichte am Sonntag fast 1500 Unterschriften. "Die Maske ist im Vergleich zu möglichen Schäden durch