Neue Bahnstrecken: Warum Schienenprojekte so lange dauern

Bagger stehen auf einer Baustelle für vorbereitende Baumaßnahmen für den geplanten Fehmarnbelt-Tunnel auf der Insel Lolland.

Markus Scholz/dpa

Berlin/Hamburg. 20 Jahre: So lange dauert ein Schienen-Großprojekt in Deutschland im Schnitt von der Planung bis zur Fertigstellung. Wenn bis 2030 doppelt so viele Menschen auf der Schiene unterwegs sein sollen wie bisher, muss sich das Ausbau-Tempo erhöhen. Nur wie?

Bauen, bauen, bauen: Das ist nicht nur das Motto für Wohnraum in Ballungsgebieten, sondern – Bahnreisende müssen nun stark sein – auch für die Schiene. Wenn dort künftig deutlich mehr Menschen und Güter unterwegs sein sollen, braucht es meh