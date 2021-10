Demonstrationen in den USA für Recht auf Abtreibung

Tausende Menschen demonstrieren in der Washington für das Recht auf Abtreibung.

Eric Kayne/AP/dpa

Washington. Der Streit über das Recht auf Abtreibung beschäftigt die Gerichte und die Gesellschaft seit Jahrzehnten. Hier stehen vor allem die Bundesstaaten Mississippi und Texas im Fokus.

Tausende Menschen haben am Samstag in der US-Hauptstadt Washington und anderen Städten des Landes für das Recht auf Abtreibung demonstriert.Eine Gruppe zahlreicher Organisationen hatte nach eigenen Angaben zu Demonstrationen in allen US-Bun