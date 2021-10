SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil (r) und FDP-Generalsekretär Volker Wissing sowie ihre Sondierungsteams haben erste Gespräche geführt.

Fabian Sommer/dpa

Berlin. Die umworbenen kleineren Partner haben schon einen Gesprächsfaden gefunden - nun schalten sich die größeren Parteien ein. Wer bekommt eine Koalition zusammen? In der Union toben heftige Debatten.

Eine Woche nach der Bundestagswahl kommt das Ringen um ein neues Regierungsbündnis voll in Gang. Am Sonntag traf die SPD von Kanzlerkandidat Olaf Scholz mit der FDP-Spitze zusammen, um Chancen einer Ampel-Koalition auszuloten.SPD und FDP be