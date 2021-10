Nach der Kommunalwahl in Georgien drohen neue Proteste

Salome Surabischwili, Präsidentin von Georgien, hält ihren Stimmzettel in einem Wahllokal während der Kommunalwahlen.

Shakh Aivazov/AP/dpa

Tiflis. Die politische Stimmung in der Südkaukasus-Republik ist aufgeheizt. Die Opposition hofft nun auf eine vorgezogene Neuwahl des Parlaments. Die Blicke sind auf einen Mann gerichtet, der in Haft sitzt.

Mitten in neuen innenpolitischen Spannungen sind in der Südkaukasus-Republik Georgien Bürgermeister und Kommunalparlamente gewählt worden.Die Abstimmung am Samstag galt als wichtiger Stimmungstest für die Regierungspartei Georgischer Traum