Synodalversammlung will Kirche reformieren

Thomas Sternberg (r), Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, und Georg Bätzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, bei der Zweiten Synodalversammlung der katholischen Kirche.

Arne Dedert/dpa

Frankfurt/Main. Mehr Demokratie, Diversität und Teilhabe in der Kirche: Auf dem Synodalen Weg in Frankfurt ringen die deutschen Katholiken um Richtungsentscheidungen. Am Ende gibt es eine Blamage.

Die deutschen Katholiken haben die zweite Synodalversammlung ihres Reformprozesses mit „klaren Richtungsentscheidungen“ abgeschlossen. Er sei „unglaublich berührt“, weil bei dem dreitägigen Treffen des Synodalen Wegs soviel geschafft worden