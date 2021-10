Die Grünen-Chefs Annalena Baerbock und Robert Habeck sprechen heute parteiintern über eine mögliche Regierungsbeteiligung.

Berlin. Knapp eine Woche nach der Bundestagswahl gehen die Sondierungen weiter. Die Grünen beraten auf einem Parteitag über den Kurs. In den Reihen der CDU gibt es heftige Kritik an Armin Laschet.

Die Grünen wollen an diesem Samstag bei einem Parteitag (11.00 Uhr) den weiteren Kurs in den Beratungen über eine Regierungsbildung für Deutschland erörtern. Mit den Gesprächen sollen die etwa 100 Delegierten in Berlin die zehnköpfige enger