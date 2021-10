Massenhafte Festnahmen nach Razzia in Belarus

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko geht weiter gegen die Opposition im Land vor.

Sergei Shelega/BelTA/AP/dpa

Minsk. Der Staatsapparat in Belarus geht weiter gegen die Opposition vor: Eine Menschenrechtsgruppe spricht von mehr als 85 Festnahmen innerhalb kurzer Zeit.

Uniformierte haben in Belarus nach dem Tod von zwei Menschen bei einer Razzia des Geheimdienstes KGB Dutzende mutmaßliche Oppositionelle festgenommen. Landesweit seien mehr als 85 Menschen wegen Kommentaren in sozialen Netzwerken in Polizei