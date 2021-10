Thomas Sternberg (r), Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, und Georg Bätzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, bei der Zweiten Synodalversammlung.

Arne Dedert/dpa

Frankfurt am Main. Die katholische Kirche will sich erneuern, doch Entscheidungen aus Rom haben für Ernüchterung gesorgt. Trotzdem sind die Mitglieder der Synodalversammlung entschlossen, Reformen voranzubringen.

Mit Diskussionen über das Thema Macht in der Kirche ist am Freitag die zweite Synodalversammlung der katholischen Kirche Deutschlands in Frankfurt am Main fortgesetzt worden. Für einige der Teilnehmer schwankten die Gefühle zum Reformprozes