Größter Impfstoffhersteller will Vakzine wieder exportieren

Eine Krankenschwester hält eine Ampulle mit dem Corona-Impfstoff von AstraZeneca, der vom Serum Institute of India (SII) hergestellt und im Rahmen der globalen Covax-Initiative bereitgestellt wird.

Brian Inganga/AP/dpa

Neu Delhi. Angesichts einer heftigen zweiten Welle in Indien im April und Mai hatte die indische Regierung einen Exportstopp für Corona-Impfstoffe verhängt. Nun sollen die Lieferungen wieder aufgenommen werden.

Ein knappes halbes Jahr nach dem von der indischen Regierung verfügten Exportstopp will der weltweit größte Impfstoffhersteller ab diesem Monat wieder Corona-Vakzine an arme Länder liefern. Der Chef des in Indien ansässigen Serum Institutes