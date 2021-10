Polen: Ausnahmezustand an Grenze zu Belarus verlängert

Migranten sitzen nach dem Grenzübertritt von Belarus nach Polen hinter Sicherheitskräften.

Mateusz Wodziński/AP/dpa

Warschau. Warschau beschuldigt den belarussischen Machthaber Lukaschenko, in organisierter Form Flüchtlinge aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze zu bringen. Ein Ende des Konflikts ist nicht in Sicht.

Angesichts des anhaltenden Andrangs von Migranten hat das polnische Parlament den Ausnahmezustand an der Grenze zum Nachbarn Belarus verlängert.Die Abgeordneten des Sejm stimmten am Donnerstagabend für eine Verlängerung um weitere 60 Tage,