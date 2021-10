Lehrerverband gegen Lockerungen bei Maskenpflicht in Schulen

Masken hängen zusammen mit Taschen und Rucksäcken an Kleiderhaken in einem Klassenraum einer Grundschule. (Archivbild)

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. In mehreren Bundesländern enden am Freitag Corona-Beschränkungen, im Saarland auch die Maskenpflicht an Schulen. Der Lehrerverband warnt vor diesem Schritt.

Der Deutsche Lehrerverband und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) lehnen Lockerungen bei der Maskenpflicht an Schulen in mehreren Bundesländern ab.„Der Verzicht auf Testungen und die zu frühe Abschaffung der Maskenpflicht sow