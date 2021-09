Wer wird neuer Bundeskanzler. Grüne und FDP haben es in der Hand, eine Jamaika-Koalition unter Führung von Armin Laschet (CDU) oder eine Ampelkoalition unter einem SPD-Kanzler Olaf Scholz zu ermöglichen. Jetzt beginnen die entscheidenden Sondierungen.

dpa

Osnabrück. Jamaika- oder Ampel-Koalition? Das ist jetzt die Frage .FDP und Grüne haben bereits eine erste Sondierung hinter sich. Nun folgen die entscheidenden Gespräche mit Union und SPD. Wer spricht da mit wem? Ein Überblick.

FDP und Grüne sind in der Rolle der „Kanzlermacher“. Sie haben es in der Hand, entweder eine Koalition mit der Union zu ermöglichen oder ein Ampel-Bündnis mit der SPD. Rechnerisch wäre auch eine Regierung von SPD und Union möglich, do