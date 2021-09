Herbsturlaub in Europa - Was geht und was nicht?

Einheimische und Touristen liegen am Strand Cala Major in Palma de Mallorca.

Clara Margais/dpa

Berlin. Die Herbstferien rücken näher. Ob Wandertour oder Städtetrip: Wer verreist, muss in der Corona-Pandemie weiterhin mit Einschränkungen rechnen. Was gilt wo in Europa?

In den ersten Bundesländern stehen die Herbstferien vor der Tür. Entspannung, kleine Abenteuer oder einfach einen Tapetenwechsel wünschen sich viele - aber was ist mit Corona? Ein Überblick über aktuelle Regeln in beliebten Urlaubsländern.F