Urteil in Frankreich: Ex-Präsident Nicolas Sarkozy bekommt Fußfessel

Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy ist wegen illegaler Wahlkampffinanzierung zu einem Jahr Haft verurteilt worden.

Christophe ARCHAMBAULT/AFP

Paris. Bei seiner Wiederwahlkampagne hat er mehr Geld ausgegeben, als erlaubt war. Nun verurteilt ein Gericht den französischen Ex-Präsidenten Nicolas Sarkozy zu einem Jahr Haft.

Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy ist wegen illegaler Wahlkampffinanzierung zu einem Jahr Haft verurteilt worden. Das Gericht in Paris entschied am Donnerstag, dass der 66-Jährige die Strafe in Form eines elektronisch überwachten Hau