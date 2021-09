Unionskreise: Treffen von Union und FDP am Sonntagabend

Berlin. Am Wochenende wollen CDU, CSU und FDP zusammenkommen, um die Situation nach der Bundestagswahl zu diskutieren und Chancen für eine Koalition mit den Grünen auszuloten.

Die Unionsspitze will an diesem Sonntagabend mit Vertretern der FDP über Chancen für eine mögliche gemeinsame Jamaika-Regierung mit den Grünen beraten.Aus Unionskreisen hieß es am Donnerstag, die Parteichefs von CDU, CSU und FDP, Armin Lasc