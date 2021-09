Georg Bätzing, Bischof von Limburg und Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz.

Sebastian Gollnow/dpa

Frankfurt am Main. Nach einer langen Corona-Pause nimmt der Reformprozess in der katholischen Kirche in Deutschland wieder Fahrt auf. In Frankfurt diskutiert die Synodalversammlung Vorschläge zur Erneuerung.

Die Synodalversammlung, das zentrale Gremium des derzeitigen Reformprozesses der katholischen Kirche in Deutschland, tritt am Donnerstag in Frankfurt/Main zum zweiten Mal zusammen.Wegen der Corona-Pandemie war die Synodalversammlung zweimal