Matthias Helferich bezeichnete sich in älteren Chats als "freundliches Gesicht des NS". Gegen den AfD-Politiker aus Nordrhein-Westfalen war im Wahlkampf eine Ämtersperre verhängt worden.

dpa/Christophe Gateau

Berlin. Der AfD-Fraktion im Bundestag gehören nach der Bundestagswahl 25 neue Abgeordnete an. Zwei Politiker bleiben allerdings fern. Mit dabei ist ein vom Militärischen Abschirmdienst als Extremist eingestufter Oberfeldwebel.

In einer stürmischen ersten Sitzung hat sich die neue AfD-Fraktion im Bundestag formiert. Noch vor der Wahl der neuen Fraktionsvorsitzenden beriet die Fraktion am Mittwoch darüber, ob die erstmals in den Bundestag gewählten Abgeordneten Mat