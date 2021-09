Besucher gehen am Eingang des Stutthof Museums in Sztutowo (Polen) vorbei, in dem an die Verbrechen im ehemaligen deutschen Konzentrationslager Stutthof erinnert wird.

Itzehoe. 76 Jahre nach Kriegsende beschäftigt sich ein deutsches Gericht erneut mit den Nazi-Verbrechen im KZ Stutthof. Angeklagt ist eine heute 96-jährige Schreibkraft - wegen Beihilfe zum Mord in 11.000 Fällen.

Wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 11.000 Fällen muss sich von Donnerstag an eine ehemalige KZ-Sekretärin vor dem Landgericht Itzehoe verantworten. Die heute 96 Jahre alte Irmgard F. arbeitete von Juni 1943 bis April 1945 in der Kommandant