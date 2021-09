US-Präsident Joe Biden versucht in Gesprächen und Verhandlungen, zwei zentrale Vorhaben seiner Amtszeit im Kongress durchzusetzen.

Andrew Harnik/AP/dpa

Washington. Im US-Kongress wird der Haushalt debattiert. Kurz vor Fristablauf stimmt der Senat für einen Übergangshaushalt und gegen einen Teil-Stillstand der Regierung.

Der US-Kongress hat in letzter Minute einen großen Schritt in Richtung Abwendung eines drohenden Teil-Stillstands der Regierungsgeschäfte gemacht. Der Senat verabschiedete am Donnerstag mit 65 zu 35 Stimmen einen Gesetzesentwurf für einen Ü