Showdown im US-Kongress - Biden kämpft an mehreren Fronten

US-Präsident Joe Biden versucht in Gesprächen und Verhandlungen, zwei zentrale Vorhaben seiner Amtszeit im Kongress durchzusetzen.

Washington. Im US-Kongress stehen entscheidende Stunden an. Kurz vor Fristablauf soll ein „Shutdown“ der Regierung verhindert werden. Aber Präsident Biden hat auch an anderer Stelle zu bangen: Die Prestigeprojekte seiner Amtszeit wackeln.

Der US-Kongress will in letzter Minuten einen drohenden Teil-Stillstand der Regierungsgeschäfte abwenden. Am Donnerstag soll zunächst im Senat über eine Übergangsfinanzierung für die Regierung bis Anfang Dezember abgestimmt werden, wie die